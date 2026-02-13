Stage Vacances Scolaires – Programmation Arduino, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Stage Vacances Scolaires – Programmation Arduino 2 – 6 mars Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Début : 2026-03-02T09:00:00+01:00 – 2026-03-02T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T11:00:00+01:00

Dans cet atelier plein de surprises et d’interactivité, les enfants vont plonger dans le monde passionnant de la robotique et de l’électronique ! À travers des projets pratiques et amusants, ils auront l’occasion d’éveiller leur curiosité et de s’exprimer. C’est le moyen idéal pour apprendre tout en s’amusant ! Ils acquerront des compétences techniques tout en stimulant leur créativité, et ils découvriront le plaisir de donner vie à leurs propres créations. Préparez-vous à vivre une expérience incroyable et à réaliser des découvertes intéressantes !

Horaire de 9h à 11h / Enfants à partir de 10 ans

Inscription obligatoire au 04 66 56 42 30 / GRATUIT

