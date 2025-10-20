Stage vacances scolaires Théâtre Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Cet stage offre la possibilité de s’exprimer librement et d’expérimenter de petites créations collectives à l’aide de réflexions autour de textes apportés ou de thèmes choisis. Les jeux favoriseront l’intégration de diverses sensations, perceptions, émotions et faciliteront la concentration et l’assurance.

Viens découvrir le plaisir de jouer, improviser et exprimer tes émotions sur scène !

Un stage ludique pour développer ta créativité, ta confiance et t’amuser en groupe comme un vrai comédien.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

– 26 ans 2€70 /heure

+ 26 ans selon QF

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-theatre +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers