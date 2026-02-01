Ce stage promeut l’expression créative chez les jeunes, l’inclusion et l’éducation par le jeu. C’est engageant, sans pression et adapté en sorte que personne ne décroche.

Apprendre les bases du tournage vidéo de manière ludique, booster la confiance créative, favoriser l’échange en groupe et produire un vrai film court-métrage.

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

-26 ans 2,70€

+26 ans selon QF

Inscriptions uniquement sur place

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-02T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-02T14:00:00+02:00_2026-03-02T17:00:00+02:00;2026-03-03T14:00:00+02:00_2026-03-03T17:00:00+02:00;2026-03-04T14:00:00+02:00_2026-03-04T17:00:00+02:00;2026-03-05T14:00:00+02:00_2026-03-05T17:00:00+02:00;2026-03-06T14:00:00+02:00_2026-03-06T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-video +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/



