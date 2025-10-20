Stage vacances scolaires voguing Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage vacances scolaires voguing Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 octobre 2025.

À travers des poses, des défilés et des enchaînements dynamiques, tu apprendras à affirmer ton style, à t’exprimer avec confiance et à libérer ton énergie sur la piste.

Plonge dans l’univers du voguing, une danse née dans la culture Un stage ouvert à tous, pour découvrir une danse unique et pleine de puissance ! qui mêle attitude, expression et créativité.
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant

– 26 ans 2€70/heure 

+26 ans  selon QF

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière  75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-voguing +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers