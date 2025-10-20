Stage vacances scolaires voguing Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS
Stage vacances scolaires voguing Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 octobre 2025.
À travers des poses, des défilés et des enchaînements dynamiques, tu apprendras à affirmer ton style, à t’exprimer avec confiance et à libérer ton énergie sur la piste.
Plonge dans l’univers du voguing, une danse née dans la culture Un stage ouvert à tous, pour découvrir une danse unique et pleine de puissance ! qui mêle attitude, expression et créativité.
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 16h00
payant
– 26 ans 2€70/heure
+26 ans selon QF
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.
Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS
https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-voguing +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers