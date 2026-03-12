Stage vacances sophro-balade Rue Pasteur Sens

Stage vacances sophro-balade

Rue Pasteur Parking parc de la Ballastière Sens Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Balade sophro dans la nature pour respirer, marcher et se recentrer en douceur. Une vraie pause pour soi, entre marche consciente et exercices de sophrologie.

Inscription obligatoire

Avec Séverine BERTHIER. .

Rue Pasteur Parking parc de la Ballastière Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr

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English : Stage vacances sophro-balade

L’événement Stage vacances sophro-balade Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais