Stage vacances sophro-balade Rue Pasteur Sens
Stage vacances sophro-balade Rue Pasteur Sens jeudi 16 avril 2026.
Stage vacances sophro-balade
Rue Pasteur Parking parc de la Ballastière Sens Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:30:00
Date(s) :
2026-04-16
Balade sophro dans la nature pour respirer, marcher et se recentrer en douceur. Une vraie pause pour soi, entre marche consciente et exercices de sophrologie.
Inscription obligatoire
Avec Séverine BERTHIER. .
Rue Pasteur Parking parc de la Ballastière Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00 contact@mjclafabrique89.fr
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English : Stage vacances sophro-balade
L’événement Stage vacances sophro-balade Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais
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