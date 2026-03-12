Stage vacances sophro-balade Rue Pasteur Sens

Stage vacances sophro-balade Rue Pasteur Sens jeudi 16 avril 2026.

Stage vacances sophro-balade

Rue Pasteur Parking parc de la Ballastière Sens Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :
2026-04-16

Balade sophro dans la nature pour respirer, marcher et se recentrer en douceur. Une vraie pause pour soi, entre marche consciente et exercices de sophrologie.
Inscription obligatoire
Avec Séverine BERTHIER.   .

Rue Pasteur Parking parc de la Ballastière Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 86 00  contact@mjclafabrique89.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage vacances sophro-balade

L’événement Stage vacances sophro-balade Sens a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Sens et Sénonais

À voir aussi à Sens (Yonne)