STAGE VANNERIE DE PAYS PANIER À CHAMPIGNON SUR ARCEAUX Brenoux

Brenoux Lozère

Tarif : 400 – 400 – 410 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 09:00:00

fin : 2025-11-21 17:30:00

Date(s) :

2025-11-17

Stage de vannerie de pays organisé par l’école de vannerie et des arts végétaux de Lozère.

5 jours de formation. Places limitées.

Les journées se dérouleront de 9h à 17h30 sur Mende, Langlade et dans les forêts alentours.

Sur inscription auprès de l’école de vannerie

Eric, Charlotte et Daniel vous accueilleront toute la semaine, sur Langlade puis Mende pour la fabrication d’un panier à champignons sur arceaux, technique traditionnelle et ancestrale du territoire lozérien. Nous irons ensemble en forêt pour apprendre à identifier et récolter les végétaux propres à cette vannerie sauvage qui se pratique sur des matériaux verts. Le travail se poursuivra dans la foulée avec la fabrication du cadre (sur gabarit ou non) ainsi que les côtes en châtaignier, noisetier ou frêne frais, puis les liens à tresser en saule blanc ou pourpre ou en viorne lantane, ouverts au refendeur en 3 ou 4, pelés ou non (pour jouer avec les couleurs). Le matériel est fourni si besoin. N’hésitez pas à nous contacter pour le logement nous vous proposerons des solutions sur le secteur.

LUNDI

9h Regroupement au foyer rural de Langlade-Brenoux

09h30 récolte du châtaignier dans la forêt du Fraissinet

13h « pique nique dans les bois »

14h Retour au foyer rural pour fabrication des ossatures

MARDI

09h regroupement au foyer rural

09h30 identification et récolte de la viorne et de l’osier

13h pause dej

14h fixation de la base, technique de l’oeil ou de la croix

15h fabrication des premières côtes

MERCREDI

09h Regroupement à l’école de vannerie de Mende

09h15 travail des liens, technique de pelage ou jeux des couleurs d’écorce

13h pause dej

14h fabrication des côtes 4 par 4 en parallèle du tressage des liens

JEUDI (Sortie en forêt)

09h Regroupement à l’école de vanneries de Mende

09h15 fabrication des côtes 4 par 4 en parallèle du tressage des liens

13h pause dej

14h poursuite et finalisation du panier (pour les plus rapides)

VENDREDI

09h regroupement à l’école de vannerie de Mende et division des équipes fin du panier/ début de la corbeille

09h15 fabrication d’une corbeille, base + fixation (oeil ou croix)

13h pause dej

14h fabrication des premières côtes et liens de la corbeille

16h30 bilan du stage et photos souvenirs des réalisations

Infos

Les journées se dérouleront de 9h à 17h30 sur Mende et dans les forêts alentours

Matériaux et outils fournis

Vêtements et chaussures adaptés à la saison pour la récolte des matériaux en forêt, protection en cuir pour les cuisses (si possible)

Repas

Chaque matin temps de regroupement autour d’une boisson chaude

Repas tirés du sac pris ensemble sur place à la pause de la mi-journée .

Brenoux 48000 Lozère Occitanie +33 6 84 98 70 81 ecole.vannerie48@mailo.com

English :

Country basketry course organized by the Lozère basketry and plant arts school.

5 days of training. Places limited.

Days run from 9 a.m. to 5:30 p.m. in Mende, Langlade and surrounding forests.

Please register with the basketry school

German :

Lehrgang für Landkorbflechterei, organisiert von der Schule für Korbflechterei und pflanzliche Künste in Lozère.

5 Tage Ausbildung. Begrenzte Anzahl von Plätzen.

Die Tage finden von 9:00 bis 17:30 Uhr in Mende, Langlade und in den umliegenden Wäldern statt.

Nach Anmeldung bei der Korbflechtschule

Italiano :

Corso di cesteria di campagna organizzato dalla Scuola di cesteria e arti vegetali della Lozère.

corso di 5 giorni. I posti sono limitati.

Le giornate si svolgono dalle 9.00 alle 17.30 a Mende, Langlade e nelle foreste circostanti.

Si prega di iscriversi presso la scuola di cesteria

Espanol :

Curso de cestería campestre organizado por la escuela de cestería y artes vegetales de Lozère.

curso de 5 días. Plazas limitadas.

Las jornadas se desarrollan de 9:00 a 17:30 en Mende, Langlade y los bosques de los alrededores.

Inscríbase en la escuela de cestería

