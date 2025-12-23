Stage vannerie d’une journée à l’Ecomusée du Montmorillonnais Montmorillon

Stage vannerie d’une journée à l’Ecomusée du Montmorillonnais

2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’écomusée propose un stage vannerie d’une journée à Montmorillon avec Gauthier, le 24 janvier 2026. L’occasion de bien commencer l’année en réalisant une jardinière en plantes glanées et bambous. Découverte des plantes propices à être tressées. Au cours de la journée nous aborderons un peu de botanique liée à la vannerie. Apprentissage des gestes du vannier, etc

Encadrement personnalisé. Le tarif du stage comprend tout ce qui est lié à la vannerie mais prévoir votre repas (pique-nique ou plat à partager) et votre opinel (+1 tablier et gants si possible)

Sur réservation avant le 16 janvier 2026 (nombre de place limité) .

2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine ecomusee.mrc86@laposte.net

