Stage vannerie d’une journée à l’Ecomusée du Montmorillonnais Montmorillon
Stage vannerie d’une journée à l’Ecomusée du Montmorillonnais Montmorillon samedi 24 janvier 2026.
Stage vannerie d’une journée à l’Ecomusée du Montmorillonnais
2 Place du Vieux Marché Montmorillon Vienne
Tarif : 42 – 42 – 42 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
L’écomusée propose un stage vannerie d’une journée à Montmorillon avec Gauthier, le 24 janvier 2026. L’occasion de bien commencer l’année en réalisant une jardinière en plantes glanées et bambous. Découverte des plantes propices à être tressées. Au cours de la journée nous aborderons un peu de botanique liée à la vannerie. Apprentissage des gestes du vannier, etc
Encadrement personnalisé. Le tarif du stage comprend tout ce qui est lié à la vannerie mais prévoir votre repas (pique-nique ou plat à partager) et votre opinel (+1 tablier et gants si possible)
Sur réservation avant le 16 janvier 2026 (nombre de place limité) .
2 Place du Vieux Marché Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine ecomusee.mrc86@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage vannerie d’une journée à l’Ecomusée du Montmorillonnais
L’événement Stage vannerie d’une journée à l’Ecomusée du Montmorillonnais Montmorillon a été mis à jour le 2025-12-19 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne