Stage vannerie PUYDARRIEUX Puydarrieux

Stage vannerie PUYDARRIEUX Puydarrieux samedi 22 novembre 2025.

Stage vannerie

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

La vannerie est un formidable outil pour allier envie artistique et activité physique ! La connaissance des matériaux est une des clefs. Apprenez à réaliser votre propre panier zarzo !

Avec inscription 75€ plein tarif ; 65 € adhérent ; Repas non compris mais possibilité de réserver un repas (17€).

.

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

English :

Basketry is a great way to combine artistic desire and physical activity! Knowledge of materials is one of the keys. Learn how to make your own zarzo basket!

With registration: 75? full price; 65? member; Meal not included, but possibility of reserving a meal (17?).

German :

Korbflechten ist ein wunderbares Werkzeug, um künstlerische Lust mit körperlicher Aktivität zu verbinden! Die Kenntnis der Materialien ist einer der Schlüssel. Lernen Sie, Ihren eigenen Zarzo-Korb herzustellen!

Mit Anmeldung: 75 ? Vollzahler; 65 ? Mitglieder; Essen nicht inbegriffen, aber es besteht die Möglichkeit, ein Essen zu reservieren (17 ?).

Italiano :

La cestineria è un modo fantastico per combinare desiderio artistico e attività fisica! La conoscenza dei materiali è una delle chiavi. Imparate a realizzare il vostro cesto di zarzo!

Con l’iscrizione: 75? prezzo intero; 65? prezzo per i soci; il pasto non è incluso, ma è possibile prenotare un pasto (17?).

Espanol :

La cestería es una forma fantástica de combinar el deseo artístico y la actividad física El conocimiento de los materiales es una de las claves. ¡Aprende a hacer tu propia cesta de zarzo!

Con inscripción: 75? precio completo; 65? precio socio; Comida no incluida, pero puedes reservar una comida (17?).

L’événement Stage vannerie Puydarrieux a été mis à jour le 2025-09-16 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65