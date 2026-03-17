Stage vannerie PUYDARRIEUX Puydarrieux

Stage vannerie

PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux Hautes-Pyrénées

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Sur une journée venez découvrir la vannerie sauvage avec Sandy Mossion.

Après un session de récolte, vous confectionnerez votre propre panier.

Sur inscription.

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PUYDARRIEUX Maison de la Nature Puydarrieux 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 61 66 accueil@maisondelanature65.com

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English :

Come and discover wild basketry with Sandy Mossion.

After a harvesting session, you’ll make your own basket.

Registration required.

L’événement Stage vannerie Puydarrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65