Stage Vannerie Saint-Ulphace

Stage Vannerie

Centre musical de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Venez découvrir ou approfondir l’art de la vannerie, un savoir-faire ancestral, lors d’un week-end immersif au cœur de la nature. Cet atelier est animé par Mauricette, passionnée et expérimentée, qui vous guidera pas à pas dans la réalisation de vos créations.

Un temps de création, de transmission et de convivialité, dans le cadre chaleureux des Ateliers de Roussigny. Horaires Samedi et dimanche 9h30 12h30 14h30 17h Tarifs

• Stage 150 € (matériel inclus).

• Option repas +20 € (2 déjeuners sur place).

• Option pension complète +70 € (hébergement + repas inclus).

Public Adultes et/ou jeunes 5 participants maximum .

Centre musical de Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 29 34 27

