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Stage vannerie sauvage Le Lieu Utile Bouguenais

Stage vannerie sauvage Le Lieu Utile Bouguenais

Stage vannerie sauvage Le Lieu Utile Bouguenais mardi 14 avril 2026.

Lieu : Le Lieu Utile

Adresse : 32 rue Pasteur, 44340 Bouguenais

Ville : 44340 Bouguenais

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 09:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 09:30 – 17:30
Gratuit : non  Tout public 

Emilie dite “La Glaneuse” est originaire de Bourgogne. Elle est autodidacte multi-passionnée : botanique, cuisine, art floral … et pratique la vannerie depuis son plus jeune âge. Il y a quelques années, elle a perfectionné son geste et ses techniques à l’école renommée de Fayl-Billot.Pendant ces 5 jours de stage, tout d’abord Emilie vous initiera à la cueillette des matières premières sauvages puis vous transmettra l’art du panier sur arceau (ou panier bourguignon).A la fin de la semaine vous repartirez avec votre panier fait main, des anecdotes et pépites de la nature et surtout les compétences pour recommencer chez vous.Il ne vous manque plus des gants de cuir, un tablier, un bon sécateur et finaliser votre inscription! A bientôt.

Le Lieu Utile Bouguenais 44340
https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/stage-vannerie


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