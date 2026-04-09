Stage vannerie sauvage Le Lieu Utile Bouguenais

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 09:30 – 17:30

Gratuit : non Tout public

Emilie dite “La Glaneuse” est originaire de Bourgogne. Elle est autodidacte multi-passionnée : botanique, cuisine, art floral … et pratique la vannerie depuis son plus jeune âge. Il y a quelques années, elle a perfectionné son geste et ses techniques à l’école renommée de Fayl-Billot.Pendant ces 5 jours de stage, tout d’abord Emilie vous initiera à la cueillette des matières premières sauvages puis vous transmettra l’art du panier sur arceau (ou panier bourguignon).A la fin de la semaine vous repartirez avec votre panier fait main, des anecdotes et pépites de la nature et surtout les compétences pour recommencer chez vous.Il ne vous manque plus des gants de cuir, un tablier, un bon sécateur et finaliser votre inscription! A bientôt.

Le Lieu Utile Bouguenais 44340

https://www.helloasso.com/associations/le-lieu-utile/evenements/stage-vannerie



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