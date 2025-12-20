Stage vannerie, Vauban
Stage vannerie, Vauban samedi 17 janvier 2026.
Stage vannerie
938 chemin de la lande Vauban Saône-et-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 17:00:00
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-19
Stage de vannerie. Vous voulez découvrir et apprendre à travailler l’osier, ce stage est pour vous.
Vous fabriquerez une corbeille (à fruit ou à pain) en une journée et pourrez repartir chez vous avec votre création. .
938 chemin de la lande Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 26 15 18 caroline@anim-ma-nature.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage vannerie
L’événement Stage vannerie Vauban a été mis à jour le 2025-12-20 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais