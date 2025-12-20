Stage vannerie, Vauban

Stage vannerie

938 chemin de la lande Vauban Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-19

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-19

Stage de vannerie. Vous voulez découvrir et apprendre à travailler l’osier, ce stage est pour vous.

Vous fabriquerez une corbeille (à fruit ou à pain) en une journée et pourrez repartir chez vous avec votre création. .

938 chemin de la lande Vauban 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 26 15 18 caroline@anim-ma-nature.fr

