STAGE VÉHICULE ROBOTISÉ Mende
STAGE VÉHICULE ROBOTISÉ Mende mercredi 22 avril 2026.
Mende
STAGE VÉHICULE ROBOTISÉ
2 bis. Rue du pont Notre Dame Mende Lozère
Tarif : 150 – 150 – EUR
Abonnement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-22 2026-04-28
Pendant les vacances d’avril? nous vous proposons un stage véhicule robotisé à destination des jeunes de 8 à 15 ans, à la Maison du Numérique.
Pendant ces trois journées, de stage, les participant·es seront amené·es à monter et programmer un robot à 4 roues motrices, tout en découvrant de manière concrète et ludique l’électronique, la robotique et la programmation à travers différents défis.
Le tarif du stage est de 150 €.
Pour les jeunes qui restent sur la journée complète, il est demandé de prévoir un pique-nique pour le midi.
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.
Inscription obligatoire places limitées !
Infos pierre.audiffren@numncoop.fr 04 48 25 00 23
Réservation en ligne https://www.helloasso.com/associations/num-n-coop/evenements/ateliers-vacances-avril-2026 .
2 bis. Rue du pont Notre Dame Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 48 25 00 23 pierre.audiffren@numncoop.fr
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English :
L’événement STAGE VÉHICULE ROBOTISÉ Mende a été mis à jour le 2026-04-07 par 48-OT Mende
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