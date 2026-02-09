Stage vélo adulte remise en selle Maison des collines Hauterives

Stage vélo adulte remise en selle

Maison des collines 1 Square Ferdinand Cheval Hauterives Drôme

Début : Lundi 2026-03-16 10:00:00

fin : 2026-03-19 16:00:00

2026-03-16 2026-05-18 2026-09-21

Stage vélo pour adultes. Séances pratiques et théoriques pour reprendre confiance à vélo. Gratuit sous conditions. Contactez-nous pour voir si vous êtes éligible.

Maison des collines 1 Square Ferdinand Cheval Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 22 52 87 laetitia.ricci@outlook.com

English :

Cycling course for adults. Practical and theoretical sessions to regain confidence on the bike. Free under certain conditions. Contact us to see if you qualify.

