Saint-Vallier

Stage vélo enfant

Complexe Michel Betton Saint-Vallier Drôme

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Pour les 3 séances d’1h30

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-15 15:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Stage de vélo pour apprendre à pédaler ou prendre confiance à vélo. A destination des enfants d’au moins 6 ans. Prêt de vélo possible.

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Complexe Michel Betton Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 22 52 87 laetitia.ricci@outlook.com

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English :

Cycling course to learn to pedal or gain confidence on a bike. For children aged 6 and over. Bike loan available.

L’événement Stage vélo enfant Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche