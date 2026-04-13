Stage vélo enfant Saint-Vallier
Stage vélo enfant Saint-Vallier lundi 13 avril 2026.
Saint-Vallier
Stage vélo enfant
Complexe Michel Betton Saint-Vallier Drôme
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Pour les 3 séances d’1h30
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-15 15:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Stage de vélo pour apprendre à pédaler ou prendre confiance à vélo. A destination des enfants d’au moins 6 ans. Prêt de vélo possible.
.
Complexe Michel Betton Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 21 22 52 87 laetitia.ricci@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cycling course to learn to pedal or gain confidence on a bike. For children aged 6 and over. Bike loan available.
L’événement Stage vélo enfant Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
À voir aussi à Saint-Vallier (Drôme)
- Ça va l’faire ! Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 15 avril 2026
- Festival de comédies musicales 4ème Edition Saint-Vallier 17 avril 2026
- Exposition de printemps mairie Saint-Vallier 18 avril 2026
- Marie-Annick Nicolas et Agnès Graziano Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 19 avril 2026
- Théâtre Mariage, Embrouilles et amuse-gueules salle Désiré Valette Saint-Vallier 25 avril 2026