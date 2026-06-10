STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS La Marne
STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS La Marne jeudi 16 juillet 2026.
La Marne
STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS
Espace de la chesnaie La Marne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
INITIATION PUMP TRACK ET JEUX
à partir de 8 ans. .
Espace de la chesnaie La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com
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English :
PUMP TRACK INITIATION AND GAMES
L’événement STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS La Marne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sud Retz Atlantique
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