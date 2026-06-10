La Marne

STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS

Espace de la chesnaie La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

INITIATION PUMP TRACK ET JEUX

à partir de 8 ans. .

Espace de la chesnaie La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire guidonmachecoulais44@gmail.com

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English :

PUMP TRACK INITIATION AND GAMES

L’événement STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS La Marne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sud Retz Atlantique