Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS La Marne

STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS La Marne jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Espace de la chesnaie

Ville : 44270 La Marne

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Marne

STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS

Espace de la chesnaie La Marne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

INITIATION PUMP TRACK ET JEUX
à partir de 8 ans.   .

Espace de la chesnaie La Marne 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire   guidonmachecoulais44@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

PUMP TRACK INITIATION AND GAMES

L’événement STAGE VELO GUIDON MACHECOULAIS La Marne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Sud Retz Atlantique

À voir aussi à La Marne (Loire-Atlantique)