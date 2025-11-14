Stage verger Greffe des arbres fruitiers La Maison du Parc Saint-Brisson

Stage verger Greffe des arbres fruitiers

28 mars 2026

fin : 2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Un moment de partage pour apprendre à multiplier les variétés de fruits intéressantes au verger.

Pourquoi greffer, quelles variétés greffer, et avec quelles techniques ?

Après des essais en salle, des interventions se feront au verger pour greffer des pommiers et poiriers.

Samedi 28 mars 2026 de 10h à 18h à la Maison du Parc (salle des Grands Lacs)

Inscription obligatoire par mail en priorité contact@parcdumorvan.org ou bien par téléphone 03 86 78 79 57

Participation forfaitaire 5 € (chèque à l’attention des Croqueurs de Pommes)

Prévoir ses outils de greffe .

La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

