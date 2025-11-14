Stage verger Greffe des arbres fruitiers La Maison du Parc Saint-Brisson
La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre
Un moment de partage pour apprendre à multiplier les variétés de fruits intéressantes au verger.
Pourquoi greffer, quelles variétés greffer, et avec quelles techniques ?
Après des essais en salle, des interventions se feront au verger pour greffer des pommiers et poiriers.
Samedi 28 mars 2026 de 10h à 18h à la Maison du Parc (salle des Grands Lacs)
Inscription obligatoire par mail en priorité contact@parcdumorvan.org ou bien par téléphone 03 86 78 79 57
Participation forfaitaire 5 € (chèque à l’attention des Croqueurs de Pommes)
Prévoir ses outils de greffe .
La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
