Stage verger taille des arbres fruitiers La Maison du Parc Saint-Brisson

La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson Nièvre

Stage verger taille des arbres fruitiers

Un moment de partage pour apprendre à tailler les arbres fruitiers de son verger comprendre la physiologie de l’arbre et son fonctionnement, observer son port et son développement pour savoir comment et où intervenir.

Les gestes utiles pour manier son sécateur ou ne pas le manier par les principes de non taille des approches au cas par cas pour une belle fructification, la taille n’aura plus de secret pour vous !

Samedi 28 février 2026 de 10h à 18h à la Maison du Parc (salle des Grands Lacs)

Inscription obligatoire par mail en priorité contact@parcdumorvan.org ou bien par téléphone 03 86 78 79 57

Participation forfaitaire 5 € (chèque à l’attention des Croqueurs de Pommes)

Prévoir ses outils de taille .

La Maison du Parc 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

