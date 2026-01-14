Stage vidéo ados hiver Espace Jemmapes Paris
Stage vidéo ados hiver Espace Jemmapes Paris lundi 23 février 2026.
Un stage de cinq jours pour réaliser collectivement un court-métrage.
Ce stage vise à initier les participant·es à la réalisation vidéo artistique. Il permettra aux jeunes d’exercer leur regard sur les images, de pratiquer la création collective et d’apprendre à filmer en s’amusant.
Chaque jour, différents exercices seront proposés pour découvrir le documentaire. Nous utiliserons le matériel semi-professionnel disponible à l’Espace Jemmapes. Tous les niveaux sont acceptés.
Le stage comprendra :
- le visionnage de courts-métrages et d’extraits de films,
- des exercices techniques pour appréhender le matériel de prise de son et la caméra,
- des exercices d’écriture,
- le tournage de courtes séquences à l’Espace Jemmapes puis dans le quartier alentour,
- la prise en main d’un logiciel de montage, par petits groupes puis collectivement.
En clôture de la semaine, le court-métrage réalisé par le groupe sera projeté vendredi 27 février à l’Espace Jemmapes.
Seront, bien entendu, convié·es famille et ami·es des participant·es.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
payant
94,50 euros
+ 5 euros lors de la première inscription.
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.
Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/video-ados +33148033322 info-ej@crl10.net
Afficher la carte du lieu Espace Jemmapes et trouvez le meilleur itinéraire