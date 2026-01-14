Stage vidéo ados hiver Espace Jemmapes Paris

Un stage de cinq jours pour réaliser collectivement un court-métrage.

Ce stage vise à initier les participant·es à la réalisation vidéo artistique. Il permettra aux jeunes d’exercer leur regard sur les images, de pratiquer la création collective et d’apprendre à filmer en s’amusant.

Chaque jour, différents exercices seront proposés pour découvrir le documentaire. Nous utiliserons le matériel semi-professionnel disponible à l’Espace Jemmapes. Tous les niveaux sont acceptés.

Le stage comprendra :

le visionnage de courts-métrages et d’extraits de films,

des exercices techniques pour appréhender le matériel de prise de son et la caméra,

des exercices d’écriture,

le tournage de courtes séquences à l’Espace Jemmapes puis dans le quartier alentour,

la prise en main d’un logiciel de montage, par petits groupes puis collectivement.

En clôture de la semaine, le court-métrage réalisé par le groupe sera projeté vendredi 27 février à l’Espace Jemmapes.

Seront, bien entendu, convié·es famille et ami·es des participant·es.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 euros

+ 5 euros lors de la première inscription.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-27T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T17:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T17:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T17:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T17:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T17:00:00+02:00

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/video-ados +33148033322 info-ej@crl10.net



