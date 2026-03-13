Stage vidéo ados printemps Espace Jemmapes Paris

Un stage de cinq jours pour réaliser collectivement un court-métrage.

Ce stage vise à initier les participant·es à la réalisation vidéo artistique. Il permettra aux jeunes d’exercer leur regard sur les images, de pratiquer la création collective et d’apprendre à filmer en s’amusant.

Chaque jour, différents exercices seront proposés pour découvrir le documentaire. Nous utiliserons le matériel semi-professionnel disponible à l’Espace Jemmapes. Tous les niveaux sont acceptés.

Le stage comprendra :

le visionnage de courts-métrages et d’extraits de films,

des exercices techniques pour appréhender le matériel de prise de son et la caméra,

des exercices d’écriture,

le tournage de courtes séquences à l’Espace Jemmapes puis dans le quartier alentour,

la prise en main d’un logiciel de montage, par petits groupes puis collectivement.

Pour couronner la semaine, le court-métrage réalisé par le groupe sera projeté à l’Espace Jemmapes. Seront, bien entendu, conviés famille et amis des participant.es.

Animé par Corentin

Un stage de cinq jours pour réaliser collectivement un court-métrage !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 euros

+ 5 euros lors de la première inscription.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-video-ados-printemps +33148033322 info-ej@crl10.net



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