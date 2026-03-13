Stage vidéo ados printemps Espace Jemmapes Paris

Stage vidéo ados printemps Espace Jemmapes Paris

Stage vidéo ados printemps Espace Jemmapes Paris lundi 20 avril 2026.

Un stage de cinq jours pour réaliser collectivement un court-métrage.

Ce stage vise à initier les participant·es à la réalisation vidéo artistique. Il permettra aux jeunes d’exercer leur regard sur les images, de pratiquer la création collective et d’apprendre à filmer en s’amusant.
Chaque jour, différents exercices seront proposés pour découvrir le documentaire. Nous utiliserons le matériel semi-professionnel disponible à l’Espace Jemmapes. Tous les niveaux sont acceptés.

Le stage comprendra :

  • le visionnage de courts-métrages et d’extraits de films,
  • des exercices techniques pour appréhender le matériel de prise de son et la caméra,
  • des exercices d’écriture,
  • le tournage de courtes séquences à l’Espace Jemmapes puis dans le quartier alentour,
  • la prise en main d’un logiciel de montage, par petits groupes puis collectivement.

Pour couronner la semaine, le court-métrage réalisé par le groupe sera projeté à l’Espace Jemmapes. Seront, bien entendu, conviés famille et amis des participant.es.

Animé par Corentin

Un stage de cinq jours pour réaliser collectivement un court-métrage !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 17h00
payant

94,50 euros
+ 5 euros lors de la première inscription.

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes  75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-video-ados-printemps +33148033322 info-ej@crl10.net


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