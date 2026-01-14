Stage vidéo adultes hiver Espace Jemmapes Paris
Stage vidéo adultes hiver Espace Jemmapes Paris lundi 23 février 2026.
Ce stage propose aux participants de prendre place soit devant, soit derrière la caméra :
- Élaboration de scénarios personnels, ou mise en place des premiers jalons, à partir des projets des participants (tout genre et tout format)
- Apprentissage des fondamentaux de la dramaturgie, des méthodologies et des étapes de l’écriture filmique
- Expérimentation des passages-clé de l’idée au sujet, de la narration au traitement, du scénario à sa représentation visuelle et sonore.
- Mise à l’épreuve au tournage des choix techniques pressentis (cadres, sons, éclairages)
Ce stage, court mais intense, s’adresse à toutes les personnes – débutantes, averties, expérimentées – porteuses d’un projet de film en cours d‘écriture (tout genre et tout format), ou ayant une toute première idée d’un sujet filmique à enrichir.
Devant // derrière la caméra. Expérimenter et pratiquer la direction des comédiens, le jeu d’acteur face à la caméra, les techniques du tournage. Apprendre les interactions et les interférences entre exigences techniques et aspirations artistiques.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 17h30 à 20h30
payant
16 – 26 ans : 2,70 euros / heure
+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial
(+ 5 euros en cas de première inscription).
Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.
Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-ludo-video +33148033322 info-ej@crl10.net
