Stage vidéo adultes hiver Espace Jemmapes Paris

Ce stage propose aux participants de prendre place soit devant, soit derrière la caméra :

Élaboration de scénarios personnels, ou mise en place des premiers jalons, à partir des projets des participants (tout genre et tout format)

Apprentissage des fondamentaux de la dramaturgie, des méthodologies et des étapes de l’écriture filmique

Expérimentation des passages-clé de l’idée au sujet, de la narration au traitement, du scénario à sa représentation visuelle et sonore.

Mise à l’épreuve au tournage des choix techniques pressentis (cadres, sons, éclairages)

Ce stage, court mais intense, s’adresse à toutes les personnes – débutantes, averties, expérimentées – porteuses d’un projet de film en cours d‘écriture (tout genre et tout format), ou ayant une toute première idée d’un sujet filmique à enrichir.

Devant // derrière la caméra. Expérimenter et pratiquer la direction des comédiens, le jeu d’acteur face à la caméra, les techniques du tournage. Apprendre les interactions et les interférences entre exigences techniques et aspirations artistiques.

Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 17h30 à 20h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 euros / heure

+ 26 ans : Tarif soumis au quotient familial

(+ 5 euros en cas de première inscription).

Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-23T18:30:00+01:00

fin : 2026-02-27T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-23T17:30:00+02:00_2026-02-23T20:30:00+02:00;2026-02-24T17:30:00+02:00_2026-02-24T20:30:00+02:00;2026-02-25T17:30:00+02:00_2026-02-25T20:30:00+02:00;2026-02-26T17:30:00+02:00_2026-02-26T20:30:00+02:00;2026-02-27T17:30:00+02:00_2026-02-27T20:30:00+02:00

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 L’espace Jemmapes est l’un des quatre centres Paris Anim’ du 10e arrondissement. Situé sur les berges du Canal Saint-Martin, l’espace Jemmapes regorge d’activités et de propositions culturelles et artistiques pour tous les âges, toutes les envies, tous les projets.Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-ludo-video +33148033322 info-ej@crl10.net



Afficher la carte du lieu Espace Jemmapes et trouvez le meilleur itinéraire

