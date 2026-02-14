Stage vidéo au Grand Bleu de Lille, École Superieure de Journalisme de Lille, Lille
Stage vidéo au Grand Bleu de Lille, École Superieure de Journalisme de Lille, Lille lundi 23 février 2026.
Stage vidéo au Grand Bleu de Lille 23 – 28 février École Superieure de Journalisme de Lille Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-23T14:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-28T14:30:00+01:00 – 2026-02-28T17:00:00+01:00
ateliers ados, les après-midi des 23, 24, 25, 26, 27 février au théâtre Le Grand Bleu Lille, renseignements emi@esj-lille.fr
École Superieure de Journalisme de Lille 50 rue Gauthier-de-Châtillon, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 30 44 00 https://esj-lille.fr/ [{« link »: « mailto:emi@esj-lille.fr »}]
avec un journaliste reporter d’images, préparation de capsules vidéo sur un festival « Youth is great », structure culturelle Le Grand Bleu Lille