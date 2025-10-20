Stage vidéo Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS

Stage vidéo Centre Paris Anim’ Baudricourt PARIS lundi 20 octobre 2025.

Spécial Court – métrage, tournage devant et derrière la caméra !

Animé par Kody, le stage « Réalisation

de court-métrages » permet aux jeunes stagiaires de participer devant et

derrière la caméra avec du matériel professionnel sur place.

Ce projet vidéo permet de mobiliser vos ados, d’obtenir les

connaissances et les savoir-faire. Méthodes, cultures, créativités et

techniques sont au programme.

Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site : ligueo.ligueparis.org

Renseignements au 01 45 82 14 19

Apprentissage du collectif : stimulation et entraide. Que ce soit dans la théorie ou dans la pratique, les jeunes n’auront pas le temps de s’ennuyer.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

Coût du stage : 40,50 €

Public enfants et jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T14:00:00+02:00_2025-10-20T17:00:00+02:00;2025-10-21T14:00:00+02:00_2025-10-21T17:00:00+02:00;2025-10-22T14:00:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00;2025-10-23T14:00:00+02:00_2025-10-23T17:00:00+02:00;2025-10-24T14:00:00+02:00_2025-10-24T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Baudricourt 6 rue Simone Weil 75013 PARIS

https://ligueo.org +33145821419 baudricourt@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/ https://www.facebook.com/CentreParisAnimBaudricourt/