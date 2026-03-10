Stage Vidéo – JT au format TikTok Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-22 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Réservé en priorité aux jeunes habitant, étudiant, ou travaillant à Nantes Nord. Jeune Public, Etudiant

Tu as envie de découvrir le journalisme et/ou les codes de l’audiovisuel version réseaux sociaux ? Le Vlipp t’invite à participer à un stage vidéo à la médiathèque Luce Courville pendant les prochaines vacances scolaires ! ???? ????? Le module se déroulera sur 3 jours, du 21 au 23 avril. L’inscription est gratuite, avec une priorité donnée aux 14–25 ans qui habitent, travaillent ou étudient à Nantes Nord. L’objectif ? Créer un JT des fake news. ?? L’idée est de revisiter les codes du journal télévisé classique en les adaptant aux formats TikTok ou Instagram, et d’aborder ensemble la question de la désinformation en s’essayant à la méthode journalistique. ?????

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



