Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Programme du stage

> jeux et improvisations autour du thème de la publicité les codes publicitaires, les différents types de pub, la caricature…

> réflexion sur les thèmes des fausses publicités et création de pubs drôles, détournées, loufoques… ou sérieusement déjantées !

> choix des costumes et accessoires

> répétition et tournage (le montage aura lieu en mars-avril)

> les fausses pubs seront présentées à L’Ortie Show, en mai 2026 .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

