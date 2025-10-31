Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche
Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche dimanche 1 mars 2026.
Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Programme du stage
> jeux et improvisations autour du thème de la publicité les codes publicitaires, les différents types de pub, la caricature…
> réflexion sur les thèmes des fausses publicités et création de pubs drôles, détournées, loufoques… ou sérieusement déjantées !
> choix des costumes et accessoires
> répétition et tournage (le montage aura lieu en mars-avril)
> les fausses pubs seront présentées à L’Ortie Show, en mai 2026 .
Rue Jean Giraudoux Ancienne école Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com
English : Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans
German : Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans
Italiano :
Espanol : Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans
L’événement Stage Vidéo Les Fausses Pubs ! 8/16 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-11-02 par SPL Terres de Limousin