Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes mardi 28 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-28 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public

Animé par l’association VlippAutour d’un thème aussi effrayant que drôle : la parodie de film d’horreur. Découvrez en trois jours les étapes de création d’un film, en apprenant à détourner avec humour les codes du genre horrifique.À partir de 14 ans – Sur inscription au 09 83 70 39 28

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 09 83 70 39 28