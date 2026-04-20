Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public

Animé par l’association VlippVenez apprendre en trois jours à créer un journal télévisé des fake news en utilisant les fonctionnalités du réseau social TikTok.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 02 40 41 53 50



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