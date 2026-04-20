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Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes

Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes mardi 21 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 10:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public 

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Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 02 40 41 53 50


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