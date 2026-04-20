Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes
Stage vidéo Médiathèque Luce Courville Nantes mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 10:00 – 17:00
Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public
Animé par l’association VlippVenez apprendre en trois jours à créer un journal télévisé des fake news en utilisant les fonctionnalités du réseau social TikTok.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 02 40 41 53 50
Afficher la carte du lieu Médiathèque Luce Courville et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Zumba Easter Vibes, Pôle associatif Drac, Nantes 20 avril 2026
- Broderie : point de croix Le 20 mille Nantes 21 avril 2026
- Génial, on est différent ! – par Roberdam Compagnie du Café-Théâtre Nantes 21 avril 2026
- Spring Camp Basket 2026 Gymnase La Similienne Nantes 21 avril 2026
- Stage de rap Maison des Habitants et du Citoyen de Bellevue Nantes 21 avril 2026