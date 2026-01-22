STAGE VIDÉO

La Cuisinasse Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 80 – 80 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-27 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Guillaume, du collectif MOM, s’associe avec Malick, professeur de musique, pour proposer aux jeunes de créer LEUR film, du scénario à la réalisation en passant bien sûr par la musique ! Visionnage public vendredi 27 février, en fin de journée. Dès 10 ans. Sur inscription.

Dans la suite du stage de la Toussaint, Guillaume s’associe avec Malick pour proposer aux jeunes de créer LEUR film, du scénario à la réalisation en passant bien sûr par la musique !

Guillaume Cir est un intervenant régulier du Foyer rural de la Vallée française. Avec l’association Collectif Mom, il propose séjours, spectacles, stages… Et bien sûr les hebdos de l’été ! Malick Diakité, de son côté, est intervenant régulier de la Fédération des Écoles de musique. Accordéon, éveil musical, guitare, piano, percussions, ukulélé… Il sait tout faire !

À partir de 10 ans

Du mardi 24 au vendredi 27 février à la Cuisinasse, de 10h à 17h, repas tiré du sac.

De 10h à 17h avec visionnage public le vendredi 27, en fin de journée

80€ les 4 jours + adhésion .

La Cuisinasse Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 41 10 56 91 lebocal.frvf@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guillaume, from the MOM collective, joins forces with music teacher Malick to give young people the chance to create THEIR film, from script to direction and, of course, music! Public screening on Friday, February 27, at the end of the day. Ages 10 and up. Registration required.

L’événement STAGE VIDÉO Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-01-22 par Conseil Départemental