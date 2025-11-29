Stage violon trad’ Chandon
Stage violon trad’ Chandon samedi 29 novembre 2025.
Stage violon trad’
Salle des fêtes Chandon Chandon Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
Début : 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
2025-11-29
Stage violon trad’ avec Camille STIMBRE du groupe Bargainatt
Salle des fêtes Chandon Chandon 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 47 24 22 grainesdevie@ecomail.eco
English :
Trad’ fiddle workshop with Camille STIMBRE from the group Bargainatt
German :
Praktikum traditionelle Violine mit Camille STIMBRE von der Gruppe Bargainatt
Italiano :
Laboratorio di violino tradizionale con Camille STIMBRE del gruppo Bargainatt
Espanol :
Taller de violín tradicional con Camille STIMBRE del grupo Bargainatt
L’événement Stage violon trad’ Chandon a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont