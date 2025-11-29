Stage violon trad’ Chandon

Stage violon trad’ Chandon samedi 29 novembre 2025.

Stage violon trad’

Salle des fêtes Chandon Chandon Loire

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 16:30:00

Date(s) :
2025-11-29

Stage violon trad’ avec Camille STIMBRE du groupe Bargainatt
Salle des fêtes Chandon Chandon 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 47 24 22  grainesdevie@ecomail.eco

English :

Trad’ fiddle workshop with Camille STIMBRE from the group Bargainatt

German :

Praktikum traditionelle Violine mit Camille STIMBRE von der Gruppe Bargainatt

Italiano :

Laboratorio di violino tradizionale con Camille STIMBRE del gruppo Bargainatt

Espanol :

Taller de violín tradicional con Camille STIMBRE del grupo Bargainatt

L’événement Stage violon trad’ Chandon a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont