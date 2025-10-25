Stage vitrail / Fusing Atelier Le Verre Opaline Lanildut
Stage vitrail / Fusing Atelier Le Verre Opaline Lanildut samedi 25 octobre 2025.
Stage vitrail / Fusing
Atelier Le Verre Opaline 11 route du Pontic Lanildut Finistère
Début : 2025-10-25 11:00:00
fin : 2025-10-25 13:00:00
2025-10-25
Stage d’initiation au vitrail au plomb, au Tiffany ou au fusing.
Vitrail au plomb ou Tiffany 4 heures à partir de 15 ans.
Fusing 2 heures ou 4 heures pour les adultes / 2 heures pour les enfants à partir de 4 ans.
Prévoir une cuisson de 2 jours pour le Fusing. .
Atelier Le Verre Opaline 11 route du Pontic Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 33 78
