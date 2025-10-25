Stage vitrail / Fusing Atelier Le Verre Opaline Lanildut

Stage vitrail / Fusing Atelier Le Verre Opaline Lanildut samedi 25 octobre 2025.

Stage vitrail / Fusing

Atelier Le Verre Opaline 11 route du Pontic Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25 13:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Stage d’initiation au vitrail au plomb, au Tiffany ou au fusing.

Vitrail au plomb ou Tiffany 4 heures à partir de 15 ans.

Fusing 2 heures ou 4 heures pour les adultes / 2 heures pour les enfants à partir de 4 ans.

Prévoir une cuisson de 2 jours pour le Fusing. .

Atelier Le Verre Opaline 11 route du Pontic Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 33 78

L’événement Stage vitrail / Fusing Lanildut a été mis à jour le 2025-09-23 par OT IROISE BRETAGNE