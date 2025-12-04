Stage | Vitrail Saint-Maximin

Stage | Vitrail

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 105 – 105 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 09:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Céline Grandsert, vitrailliste professionnelle, vous propose de vous faire découvrir sa passion l’art du vitrail.

Selon la durée choisie et par le choix des couleurs, de la technique de découpe du verre ou de la soudure elle vous accompagnera afin de découvrir et d’apprendre cet art unique que la lumière révèle. Vous aurez le plaisir d’avoir réalisé vous-même votre œuvre de couleur et de transparence.

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

Stage adapté aux adultes

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

Céline Grandsert, professional stained glass artist, invites you to discover her passion: the art of stained glass.

Depending on the length of time you choose, she will guide you through the choice of colors, glass-cutting techniques and soldering to help you discover and learn this unique art revealed by light. You’ll have the pleasure of creating your own work of color and transparency.

PRACTICAL INFORMATION

Places limited, booking essential at Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

Suitable for adults

German :

Céline Grandsert, eine professionelle Glasmalerin, bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre Leidenschaft für die Kunst der Glasmalerei zu entdecken.

Je nach gewählter Dauer und durch die Wahl der Farben, der Technik des Glasschneidens oder des Lötens wird sie Sie begleiten, um diese einzigartige Kunst, die das Licht enthüllt, zu entdecken und zu erlernen. Sie werden das Vergnügen haben, Ihr eigenes Werk aus Farbe und Transparenz geschaffen zu haben.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit dem Bus: Linien D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Haltestelle: Mairie de Saint Maximin

Für Erwachsene geeignetes Praktikum

Italiano :

Céline Grandsert, artista professionista del vetro colorato, vi invita a scoprire la sua passione: l’arte del vetro colorato.

A seconda della durata scelta, Céline vi guiderà nella scelta dei colori, nelle tecniche di taglio del vetro e di saldatura per farvi scoprire e imparare quest’arte unica rivelata dalla luce. Avrete il piacere di creare la vostra opera di colore e trasparenza.

INFORMAZIONI PRATICHE

I posti sono limitati, si prega di prenotare in anticipo presso la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Con i mezzi pubblici

In autobus: Linee D, E, AXO+ 4 (Trasporto su richiesta) Fermata: Mairie de Saint Maximin

Adatto agli adulti

Espanol :

Céline Grandsert, vitralista profesional, le invita a descubrir su pasión: el arte de las vidrieras.

Según la duración que elija, ella le guiará en la elección de los colores, las técnicas de corte del vidrio y la soldadura para ayudarle a descubrir y aprender este arte único revelado por la luz. Tendrá el placer de crear su propia obra de color y transparencia.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Plazas limitadas, se ruega reservar con antelación en la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

En transporte público

En autobús: Líneas D, E, AXO+ 4 (Transporte a la demanda) Parada: Mairie de Saint Maximin

Para adultos

