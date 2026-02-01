Stage vocal et rythmique à partir de chants d’Amérique Latine Salle des Fêtes Saint-Estève-Janson

Stage vocal et rythmique à partir de chants d’Amérique Latine

Samedi 28 février 2026 de 14h à 17h30.

Dimanche 1er mars 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Salle des Fêtes 86 boulevard des Ecoles Saint-Estève-Janson Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:30:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Voyagez en Amérique latine en chantant ! Stage vocal et rythmique pour adultes, débutants ou confirmés. Cumbia, bolero, son, zamba… Polyphonie, travail du rythme et immersion vivante, accompagnée guitare et percussions, sans partitions.

Public concerné



Adultes débutants ou confirmés, ouverts aux chansons traditionnelles latino-américaines.

Les personnes intéressées par le chant en soliste, ou encore par la polyphonie, trouveront

des occasions au cours du stage.



Programme



Après un échauffement vocal et rythmique, le groupe découvre tant les mélodies avec

leurs paroles comme les rythmes propres aux différents styles musicaux, notamment

– Cumbia de Colombie

– Carnavalito d’Argentine

– Bolero du Mexique

– Son de Cuba

– Marchinha du Brésil

– Litoraleña d’Uruguay

– Zamba du Rio de la Plata (Uruguay et Argentine)

– Vals du Pérou



Appropriation progressive du rythme, de la mélodie et des paroles avec une guidance collective et personnalisée.

Soutien des chants avec guitare et/ou percussions enregistrées.





L’animatrice



Dominguay chanteuse et guitariste franco-uruguayenne. Pédagogue, formatrice d’adultes.



Concerts en solo, duo ou trio.

Animation d’ateliers musique ou chansons à visée de loisirs pour enfants ou adultes, à visée thérapeutique pour adolescents en psychiatrie,

à visée pédagogique pour le personnel éducatif de crèches, écoles ou pour des soignants hospitaliers.

Cours de chant pour apprendre à poser sa voix et chanter en rythme.

Animation de stages en Provence, Occitanie et Bretagne.



Dans cet atelier, elle vous propose de partager, dans le plaisir, des chansons chantées avec le corazón .

Salle des Fêtes 86 boulevard des Ecoles Saint-Estève-Janson 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur dominguay@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sing your way to Latin America! Vocal and rhythmic workshop for adults, beginners or advanced. Cumbia, bolero, son, zamba? Polyphony, rhythm work and live immersion, accompanied by guitar and percussion, without scores.

L’événement Stage vocal et rythmique à partir de chants d’Amérique Latine Saint-Estève-Janson a été mis à jour le 2026-02-12 par Provence Tourisme