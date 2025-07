Stage vocal et rythmique à partir de chants traditionnels d’Amérique Latine Salle des fêtes Saint-Estève-Janson

Stage vocal et rythmique à partir de chants traditionnels d’Amérique Latine

Lundi 28 juillet 2025 de 10h à 17h30. Salle des fêtes 86 boulevard des Ecoles Saint-Estève-Janson Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : Lundi 2025-07-28 10:00:00

fin : 2025-07-28 17:30:00

2025-07-28

Allier pratique vocale et formation rythmique avec une artiste et pédagogue expérimentée. Découvrir une variété de styles en chantant. Immersion musicale sans partitions.

Animé par Dominguay, chanteuse/guitariste et formatrice franco-uruguayenne

Après un échauffement vocal et rythmique, le groupe découvre tant les mélodies avec leurs paroles comme les rythmes propres aux différents styles musicaux, notamment :



Cumbia de Colombie

Carnavalito d’Argentine

Bolero du Mexique

Son de Cuba

Marchinha du Brésil

Litoraleña d’Uruguay

Zamba du Rio de la Plata (Uruguay et Argentine)

Vals du Pérou



Appropriation progressive du rythme, de la mélodie et des paroles avec une guidance personnalisée.

Les chants sont accompagnés par une guitare et/ou des percussions enregistrées. .

Salle des fêtes 86 boulevard des Ecoles Saint-Estève-Janson 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 64 94 75 dominguay@orange.fr

English :

Combine vocal practice and rhythmic training with an experienced artist and teacher. Discover a variety of styles through singing. Musical immersion without sheet music.

Hosted by Dominguay, French-Uruguayan singer/guitarist and trainer

German :

Verbinden Sie Gesangspraxis und Rhythmusschulung mit einer erfahrenen Künstlerin und Pädagogin. Beim Singen eine Vielfalt von Stilen entdecken. Eintauchen in die Musik ohne Partituren.

Geleitet von Dominguay, französisch-uruguayische Sängerin/Gitarristin und Ausbilderin

Italiano :

Combinare la pratica vocale e l’allenamento ritmico con un artista e insegnante esperto. Scoprire una varietà di stili attraverso il canto. Un’immersione musicale senza spartiti.

Ospitato da Dominguay, cantante/chitarrista franco-uruguaiano e formatore

Espanol :

Combine la práctica vocal y el entrenamiento rítmico con un artista y profesor experimentado. Descubra una variedad de estilos a través del canto. Inmersión musical sin partituras.

Organizado por Dominguay, cantante/guitarrista y formador franco-uruguayo

