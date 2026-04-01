Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage Voile Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Stage Voile Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle lundi 13 avril 2026.

Lieu : Station Sports Nature

Adresse : Rue du Bocage

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Stage Voile

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00

Date(s) :
2026-04-13

Pour les 8-12 ans. Deux séances.
Réservation conseillée.   .

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage Voile Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor