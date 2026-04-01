Stage Voile Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Stage Voile Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle lundi 13 avril 2026.
Stage Voile
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
Date(s) :
2026-04-13
Pour les 8-12 ans. Deux séances.
Réservation conseillée. .
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04
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English :
L’événement Stage Voile Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor