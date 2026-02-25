Stage Voilier Grand Surprise Saint-Valery-en-Caux
Stage Voilier Grand Surprise Saint-Valery-en-Caux lundi 13 avril 2026.
Stage Voilier Grand Surprise
CNV Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime
Début : Lundi Lundi 2026-04-13 09:00:00
fin : 2026-04-17 11:30:00
2026-04-13
Sur 5 sorties de 2h30, du lundi au vendredi, venez découvrir ou vous perfectionner à la voile sur bateau habitable (Grand surprise).
Thèmes abordés durant cette semaine ;
– Manœuvres de port et manœuvres à la voile
– Météo
– Cartographie …
Tenue de navigation: Bottes ou chaussures à semelles antidérapantes, Ciré ou coupe-vent (haut et bas), vêtements chauds et confortables.
Des tenues sont disponibles à la location (veste et salopette) 5€/jour
Equipements supplémentaires:
Un bonnet ou une casquette selon la saison.
Nos tarifs comprennent:
L’enseignement par un moniteur diplômé d’état,
l’adhésion à notre structure pendant la période de votre stage,
la mise à disposition du bateau,
le carburant,
les frais de port ou de mouillage
Ce lot comprend Stage 5 jours sur habitable (compris dans le prix), Une licence Passeport voile (ou supérieure) (compris dans le prix Le prix sera déduit si vous en possédez déjà une., ).
A partir de 11 ans. .
CNV Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49 contact@cnvaleriquais.fr
L’événement Stage Voilier Grand Surprise Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre