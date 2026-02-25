Stage Voilier Grand Surprise Saint-Valery-en-Caux

Stage Voilier Grand Surprise

CNV Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-17 11:30:00

Date(s) :

2026-04-13

Sur 5 sorties de 2h30, du lundi au vendredi, venez découvrir ou vous perfectionner à la voile sur bateau habitable (Grand surprise).

Thèmes abordés durant cette semaine ;

– Manœuvres de port et manœuvres à la voile

– Météo

– Cartographie …

Tenue de navigation: Bottes ou chaussures à semelles antidérapantes, Ciré ou coupe-vent (haut et bas), vêtements chauds et confortables.

Des tenues sont disponibles à la location (veste et salopette) 5€/jour

Equipements supplémentaires:

Un bonnet ou une casquette selon la saison.

Nos tarifs comprennent:

L’enseignement par un moniteur diplômé d’état,

l’adhésion à notre structure pendant la période de votre stage,

la mise à disposition du bateau,

le carburant,

les frais de port ou de mouillage

Ce lot comprend Stage 5 jours sur habitable (compris dans le prix), Une licence Passeport voile (ou supérieure) (compris dans le prix Le prix sera déduit si vous en possédez déjà une., ).

A partir de 11 ans. .

CNV Quai du Havre Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 49 contact@cnvaleriquais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

