[Stage] Voilier habitable Dieppe

Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Début : Lundi Lundi 2025-10-20 09:30:00

fin : 2025-10-24 12:30:00

Date(s) :

2025-10-20

Venez vivre cinq jours en mer aux côtés des voiliers du Cercle de la Voile !

Conçu pour les personnes souhaitant progresser rapidement et acquérir de précieux automatismes, ce stage offre une immersion complète dans la pratique de la voile.

Ouvert dès 16 ans et accessible aux adultes, il combine apprentissage, plaisir de naviguer et esprit d’équipage. .

Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 32 99

