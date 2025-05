Stage – Voissay, 21 mai 2025 07:00, Voissay.

Charente-Maritime

Stage Salle des fêtes Voissay Charente-Maritime

Tarif : 210 – 210 – EUR

240€/pers.

210€/pers. pour un couple

Sur inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-21

Ce stage de 3 jours est une invitation à ralentir, à vous recentrer et à vous reconnecter à l’essentiel. Ce moment hors du temps vous offrira un espace de libération, de respiration et de création. Animée par Lilou Mary, accompagnante en Art Terre-Happy.

.

Salle des fêtes

Voissay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 80 09 11

English :

This 3-day workshop is an invitation to slow down, refocus and reconnect with what’s essential. This timeless moment will offer you a space for liberation, breathing and creation. Facilitated by Lilou Mary, Terre-Happy Art coach.

German :

Dieser dreitägige Workshop ist eine Einladung, sich zu entschleunigen, sich neu zu zentrieren und sich wieder mit dem Wesentlichen zu verbinden. Dieser zeitlose Moment wird Ihnen einen Raum der Befreiung, des Atmens und der Kreativität bieten. Geleitet von Lilou Mary, Begleiterin in Art Terre-Happy.

Italiano :

Questo corso di 3 giorni è un invito a rallentare, ricentrarsi e riconnettersi con l’essenziale. Questo momento fuori dal tempo vi offrirà uno spazio di liberazione, respirazione e creazione. Condotto da Lilou Mary, Earth-Happy Art coach.

Espanol :

Este curso de 3 días es una invitación a reducir la velocidad, volver a centrarse y reconectar con lo esencial. Este momento fuera del tiempo te ofrecerá un espacio para la liberación, la respiración y la creación. Dirigido por Lilou Mary, coach de Earth-Happy Art.

L’événement Stage Voissay a été mis à jour le 2025-05-12 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme