Stage Voix Libres Florinum Plouguerneau

Stage Voix Libres

Florinum 501 Lieu-dit Kerdidreun Plouguerneau Finistère

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

SE RE-CONNECTER AU VIVANT

Initiation à la Psychophonie, aux Chants spontanés et Vibratoires

Respiration, vocalises, points d’appuis corporels de la voix, chansons, improvisations, temps d’accueil et de partage…

Se laisser Ré-enchanter par la Musique de la Vie

Se poser, respirer, méditer, apaiser les émotions et chanter… une immersion dans la magie du son, le contact avec les plantes, au coeur du vivant…

Un espace d’expression pour développer sa qualité de présence et sa capacité à agir en paix.

VIBRER AU COEUR DE L’ESSENTIEL

Vous ouvrir à votre voix et vous accorder à vous-même.

Renforcer votre enracinement et votre ancrage

Relier corps, coeur et voix par la posture et le mouvement

Développer votre expression vocale et votre ressenti

Improviser des chants spontanés et vibratoires

Entrez en cohérence avec ces processus d’harmonisation de l’être et libérez votre voix .

Florinum 501 Lieu-dit Kerdidreun Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 37 59 25 79

