Stage voltige ou ériens Saint-Hilaire-en-Lignières
Stage voltige ou ériens Saint-Hilaire-en-Lignières lundi 16 février 2026.
Stage voltige ou ériens
12 le bois renaud Saint-Hilaire-en-Lignières Cher
Tarif : 150 – 150 – EUR
150
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-02-16 10:30:00
fin : 2026-02-20 20:00:00
Date(s) :
2026-02-16
Venez vivre une expérience unique mêlant équilibre, confiance et sensations lors de notre stage de voltige, ouvert à tous niveaux dès 7 ans.
Un stage ludique et progressif, encadré avec bienveillance, pour découvrir ou approfondir la voltige dans un cadre naturel et convivial.
Arts aériens a partir de 7 ans 10h30 -12h, adultes 18h30 -20h
Voltige à partir de 7 ans 14h 16h
Réservation conseillée par téléphone, places limitées. 150 .
12 le bois renaud Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 62 80 40
English :
Come and enjoy a unique experience combining balance, confidence and sensations on our aerobatics course, open to all levels from age 7.
L’événement Stage voltige ou ériens Saint-Hilaire-en-Lignières a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CHATEAUMEILLANT