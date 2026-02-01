Stage voltige ou ériens Saint-Hilaire-en-Lignières

Stage voltige ou ériens

Venez vivre une expérience unique mêlant équilibre, confiance et sensations lors de notre stage de voltige, ouvert à tous niveaux dès 7 ans.

Un stage ludique et progressif, encadré avec bienveillance, pour découvrir ou approfondir la voltige dans un cadre naturel et convivial.

Arts aériens a partir de 7 ans 10h30 -12h, adultes 18h30 -20h

Voltige à partir de 7 ans 14h 16h

Réservation conseillée par téléphone, places limitées. 150 .

12 le bois renaud Saint-Hilaire-en-Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 62 80 40

Come and enjoy a unique experience combining balance, confidence and sensations on our aerobatics course, open to all levels from age 7.

