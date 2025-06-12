Stage « Votre vie en mieux » Lons-le-Saunier
Stage « Votre vie en mieux » Lons-le-Saunier samedi 23 août 2025.
Stage « Votre vie en mieux »
Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 13:30:00
fin : 2025-08-23 17:30:00
Date(s) :
2025-08-23
Venez expérimenter, en petit groupe de 5 personnes maximum, un « art de vivre » qui transformera votre quotidien dans tous les domaines et en particulier dans vos relations.
Entretien téléphonique avec moi au préalable.
https://www.marianne-moity.fr/stages-et-ateliers-2/stage-decouverte-votre-vie-en-mieux/ .
Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 69 95 04 marianne.shiatsu39@gmail.com
English : Stage « Votre vie en mieux »
German : Stage « Votre vie en mieux »
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage « Votre vie en mieux » Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-08-01 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION