Stage VTT 12/15 ans La Clayette

Stage VTT 12/15 ans

Parc de loisir, rue de la Planchette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 120 EUR

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-10

2026-04-06

Ce STAGE VTT pour enfants et adolescents est conçu à la fois pour s’amuser, se balader et apprendre à piloter son VTT comme un champion !

Il se déroule sur plusieurs jours lors des vacances scolaires.

Nous proposons aux garçons et aux filles de découvrir et d’approfondir le maniement d’un VTT avec un moniteur, au départ et retour de LA CLAYETTE (Saône et Loire).

Les participants sont répartis en un ou plusieurs groupes de niveaux suivant les dates proposées, l’âge des jeunes et le nombre de moniteur disponible.

Un moniteur VTT expérimenté pour un maximum de 12 jeunes.

Nos stages sont accessible à partir de 9 ans révolu, suivant les dates et destinations proposées.

Ce stage VTT de plusieurs jours, aborde les thèmes de la randonnée, de la maniabilité ou base TRIAL, du franchissement d’obstacles, des techniques de sauts, de la mécanique de base, de l’orientation (carte lecture de terrain boussole…), gestion de l’effort, ainsi que la sensibilisation à la préservation de notre environnement.

Ce stage VTT pour enfants et adolescents est conçu pour les sportifs débutants et initiés et se déroule en mode loisir. .

Parc de loisir, rue de la Planchette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 53 88 37 contact@orientation-velo.com

