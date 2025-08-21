Stage VTT (Cap sur Maubert) Port Maubert Saint-Fort-sur-Gironde
Stage VTT (Cap sur Maubert)
Port Maubert 54 rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-08-21
fin : 2025-08-21
2025-08-21
Stage vtt proposé par Cap sur Maubert
Port Maubert 54 rue des Pêcheurs Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 12 capsurmaubert@haute-saintonge.org
English :
Mountain biking course offered by Cap sur Maubert
German :
Mountainbike-Kurs angeboten von Cap sur Maubert
Italiano :
Corso di mountain bike organizzato da Cap sur Maubert
Espanol :
Recorrido en bicicleta de montaña organizado por Cap sur Maubert
