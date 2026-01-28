STAGE VTT Machecoul-Saint-Même
STAGE VTT Machecoul-Saint-Même vendredi 20 février 2026.
11 Route de Saint-Même Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Début : 2026-02-20 09:30:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
2026-02-20
Avec le guidon machecoulais
A partir de 8 ans
Tarif: 10 euros stage .
