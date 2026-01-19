Stage VTT Pumptracks et Jumplines Redon

Stage VTT Pumptracks et Jumplines

Pipriac Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-18 09:30:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

2026-02-18

Sensations, technique et fun au rendez-vous !

Rejoignez-nous pour un stage 100 % adrénaline dédié aux passionnés de VTT ! Sur des terrains

spécialement aménagés, venez perfectionner votre technique sur pumptracks et jumplines, encadrés par des moniteurs expérimentés.

Que vous soyez débutant ou confirmé, ce stage vous aidera à

Améliorer votre fluidité et votre équilibre

Apprendre à prendre de la vitesse sans pédaler

Gagner en confiance sur les sauts et enchaînements techniques .

Pipriac Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 47 07

