Stage VTT Pumptracks et Jumplines Redon
Stage VTT Pumptracks et Jumplines Redon mercredi 18 février 2026.
Stage VTT Pumptracks et Jumplines
Pipriac Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 09:30:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Sensations, technique et fun au rendez-vous !
Rejoignez-nous pour un stage 100 % adrénaline dédié aux passionnés de VTT ! Sur des terrains
spécialement aménagés, venez perfectionner votre technique sur pumptracks et jumplines, encadrés par des moniteurs expérimentés.
Que vous soyez débutant ou confirmé, ce stage vous aidera à
Améliorer votre fluidité et votre équilibre
Apprendre à prendre de la vitesse sans pédaler
Gagner en confiance sur les sauts et enchaînements techniques .
Pipriac Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 47 07
