Stage Web Radio podcast hiver Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS

Stage Web Radio podcast hiver Centre Paris Anim' La Grange Aux Belles PARIS

Stage Web Radio podcast hiver Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS lundi 2 mars 2026.

Un stage découverte qui permettra d’aborder l’exercice du podcast, du reportage, de l’interview, de l’écriture mais aussi l’enregistrement et le montage son.

Aucune première expérience n’est requise !

Animé par Charlotte – journaliste

Découvrir l’univers de la web radio et créer une émission de podcast, de l’idée à la diffusion !
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 12h00
payant

27 euros
+ 5 euros en cas de première inscription.

Public jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-02T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-06T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-02T10:00:00+02:00_2026-03-02T12:00:00+02:00;2026-03-03T10:00:00+02:00_2026-03-03T12:00:00+02:00;2026-03-04T10:00:00+02:00_2026-03-04T12:00:00+02:00;2026-03-05T10:00:00+02:00_2026-03-05T12:00:00+02:00;2026-03-06T10:00:00+02:00_2026-03-06T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelenski – Quartier de la Grange aux Belles  75010 PARIS
https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-webradio-toussaint +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles et trouvez le meilleur itinéraire