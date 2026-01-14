Stage Web Radio podcast hiver Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles PARIS

Un stage découverte qui permettra d’aborder l’exercice du podcast, du reportage, de l’interview, de l’écriture mais aussi l’enregistrement et le montage son.

Aucune première expérience n’est requise !

Animé par Charlotte – journaliste

Découvrir l’univers de la web radio et créer une émission de podcast, de l’idée à la diffusion !

Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 12h00

payant

27 euros

+ 5 euros en cas de première inscription.

Public jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 14 ans.

Centre Paris Anim’ La Grange Aux Belles 6 rue Boy Zelenski – Quartier de la Grange aux Belles 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-webradio-toussaint +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/assocrl10 https://www.facebook.com/assocrl10



