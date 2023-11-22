Stage week-end adultes Le Bocal LE BOCAL Atelier céramique Château-Gontier-sur-Mayenne

Stage week-end adultes Le Bocal

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:30:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Situé entre rivière et remparts, au coeur de la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, l’atelier a été aménagé pour favoriser la transmission et l’expérimentation.

Le Bocal Atelier vous accueil pour des cours hebdo, des initiation, des ateliers thématiques et des stages la semaine, les weekend et pendant les vacances scolaires.

Venez mettre les mains dans la terre et créer vos propres pièces de A à Z.

Stages week-end:

-le samedi 22 et 23 Novembre

– le samedi 13 et dimanche 14 décembre

– le samedi 28 et dimanche 29 mars

2 jours consécutifs soit 10h de pratiques. Accessible aux débutants et confirmés. Découverte du tournage et du modelage, finition et décoration des pièces.

Samedi 9h30-18h00 pause déjeuner de 12h30 à 14h Dimanche 10h-13h.

Programme:

Samedi matin tournage

Samedi après-midi modelage ou tournage en autonomie

Dimanche matin finition et décoration des pièces.

180€/ pers. .

LE BOCAL Atelier céramique 6 Rue d’Alsace-Lorraine Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 31 28 95 30 lebocalceramique@gmail.com

English :

Situated between the river and the ramparts, in the heart of the town of Château-Gontier-sur-Mayenne, the workshop has been designed to encourage transmission and experimentation.

