Stage week-end: Plantes sauvages comestibles

Écouflant Maine-et-Loire

Tarif : 195 – 195 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-09-26

Découverte des plantes sauvages comestibles au cœur des Basses Vallées Angevines lors d’un stage botanique. Une expérience ressourçante que vous pourrez facilement mettre en pratique de retour chez vous. .

Écouflant 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 25 71 85 m.jaunet@yahoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage week-end: Plantes sauvages comestibles Écouflant a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers