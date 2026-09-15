Stage weekend modelage Les Terres Brunes Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Stage weekend modelage

Les Terres Brunes 7 Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 170 – 170 – 170 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-10-17 2026-11-14

Trois demi-journées pour expérimenter plusieurs techniques de modelage pour réaliser bols, mugs, vases, assiettes ou pichets

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Les Terres Brunes 7 Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com

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English :

Three half-days to experiment with various modeling techniques to create bowls, mugs, vases, plates, or pitchers

L’événement Stage weekend modelage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme