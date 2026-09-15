Stage weekend modelage Les Terres Brunes Romans-sur-Isère
samedi 17 octobre 2026 · Les Terres Brunes · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Stage weekend modelage
Les Terres Brunes 7 Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 170 – 170 – 170 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-10-17 2026-11-14
Trois demi-journées pour expérimenter plusieurs techniques de modelage pour réaliser bols, mugs, vases, assiettes ou pichets
.
Les Terres Brunes 7 Place Perrot de Verdun Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 07 36 74 atelier-lesterresbrunes@tuta.com
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English :
Three half-days to experiment with various modeling techniques to create bowls, mugs, vases, plates, or pitchers
L’événement Stage weekend modelage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-09-04 par Valence Romans Tourisme
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