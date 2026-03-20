Stage Wing Foil centre nautique animations vacances de printemps Centre Nautique Saint-Laurent-du-Var
Stage Wing Foil centre nautique animations vacances de printemps Centre Nautique Saint-Laurent-du-Var lundi 13 avril 2026.
Stage Wing Foil centre nautique animations vacances de printemps
Centre Nautique 416 avenue Eugene Donadei Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Tarif : 400 – 400 – 450 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-20
Stage de wing foil et activités nautiques pour les vacances d’avril 2026, proposé par le Centre Nautique de Saint-Laurent-du-Var.
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Centre Nautique 416 avenue Eugene Donadei Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 40 52 53 c.nautique@agasc.fr
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English : Wing Foil course at the nautical center spring break activities
Wing foil and nautical activities course for the April 2026 vacations, offered by the Centre Nautique de Saint-Laurent-du-Var.
L’événement Stage Wing Foil centre nautique animations vacances de printemps Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur