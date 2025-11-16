STAGE WUTAO Théâtre O(l)tto Ladusch Mont Lozère et Goulet

STAGE WUTAO

Stage de Wutao à Bagnols-les-Bains. dimanche 16 novembre de 10h à 16h avec une pause déjeuner pique-nique partagée. Demi-journée possible.

Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrer la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultiver votre ancrage et libérer votre respiration pulmonaire.

Renseignements & inscriptions: artsetmouvementsasso@gmail.com ou 06 63 63 96 76

Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrer la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultiver votre ancrage et libérer votre respiration pulmonaire. Nous allons jouer avec notre souffle comme on joue de la musique, apprivoiser notre respiration……ça va groover

Renseignements & inscriptions artsetmouvementsasso@gmail.com ou par téléphone 06 63 63 96 76

www.wutao.fr .

English :

Wutao workshop in Bagnols-les-Bains. Sunday, November 16 from 10am to 4pm with a shared picnic lunch break. Half-day available.

Come and discover the Wutao wave, encounter tissue breathing and the perception of subtle energy, cultivate your anchorage and free your pulmonary breathing.

Information & registration: artsetmouvementsasso@gmail.com or 06 63 63 96 76

German :

Wutao-Workshop in Bagnols-les-Bains. Sonntag, 16. November, 10-16 Uhr mit einer gemeinsamen Picknick-Mittagspause. Halber Tag möglich.

Entdecken Sie die Welle von Wutao, begegnen Sie der Gewebeatmung und der Wahrnehmung subtiler Energie, kultivieren Sie Ihre Verankerung und befreien Sie Ihre Lungenatmung.

Informationen und Anmeldungen: artsetmouvementsasso@gmail.com oder 06 63 63 96 76

Italiano :

Laboratorio Wutao a Bagnols-les-Bains, domenica 16 novembre dalle 10.00 alle 16.00 con pausa pranzo al sacco. Possibilità di mezza giornata.

Venite a scoprire l’onda del Wutao, a conoscere la respirazione tissutale e la percezione dell’energia sottile, a coltivare l’ancoraggio e a liberare la respirazione polmonare.

Informazioni e prenotazioni: artsetmouvementsasso@gmail.com o 06 63 63 96 76

Espanol :

Taller de Wutao en Bagnols-les-Bains. Domingo 16 de noviembre, de 10.00 a 16.00 h., con una pausa para comer compartida. Media jornada disponible.

Venga a descubrir la ola del Wutao, al encuentro de la respiración tisular y la percepción de la energía sutil, cultive su anclaje y libere su respiración pulmonar.

Información y reservas: artsetmouvementsasso@gmail.com o 06 63 63 96 76

